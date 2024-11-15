Абхазы скандировали «Россия!» на митинге против соглашения с Россией

Возглас «Россия!» звучит на протесте против сделки с Россией в Абхазии

Участники митинга против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией стоят на улицах с российскими и абхазскими флагами. Они также скандируют «Россия!» и заявляют, что выступают не против Москвы, а против олигархов, сообщает РБК со ссылкой на издание Respublica.

Видео с места протеста, где люди скандируют «Россия!» и размахивают триколором, также появилось в Сети.

На кадрах лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и другие абхазские политики заявляют, что акция не преследует антироссийскую направленность. После этого громкоговоритель берет в руки другой мужчина.

«Я вам другое хочу сказать, хочу задать вам вопрос, всем здесь стоящим. Некоторые провокаторы в некоторых СМИ пытаются сказать, что тут собрались антироссийские силы», — сказал участник протеста, после чего собравшиеся проскандировали «Россия! Россия!»

Позже абхазские Telegram-каналы обнародовали, как утверждалось, заявление местной оппозиции. Она заявила, что действия протестующих не преследуют цель подорвать российско-абхазские отношения.

«Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами», — гласит заявление.

В своем послании оппозиционеры также обвинили президента Аслана Бжанию в том, что он хочет использовать братские отношения абхазов и россиян «в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима».

Тем временем к Бжании пришли переговорщики со стороны оппозиции, которые потребовали, чтобы президент, вице-президент и премьер-министр Абхазии подали в отставку.