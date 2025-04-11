«А лысый спит!»: атомный ледокол чуть не снес палатку с российским рыбаком

Атомный ледокол чуть не снес палатку с российским рыбаком и рассмешил его друзей

В Сети появилось видео, как атомный ледокол «Арктика» едва не наехал на палатку со спящим российским рыбаком. Все происходящее снимали на видео другие рыболовы, сообщает Baza .

Приятели ловили рыбу и отдыхали, а утром к ним приплыл ледокол. Корабль следовал к палатке, в которой спал «лысый», однако судно повернуло в бок и не потревожило сон мужчины.

«Е*** корабль, а лысый спит в палатке! Сейчас ему нае***! А он прямо на палатку едет, *** твою мать! <…> Б***, лысый проспал, б***, все на свете!» — кричали шокированные друзья «лысого», снимая все на камеру из автомобиля.

Ранее сахалинские спасатели эвакуировали более 370 рыбаков со льдины в Охотском море. Благодаря спасательной операции никто из любителей зимней рыбалки не пострадал.