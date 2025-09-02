98-летний ученый-геолог покончил с собой в Москве

В Москве 98-летнего ученого-геолога выписали из больницы, а спустя несколько дней он совершил суицид. Родные недоумевают, почему пенсионер пошел на такой шаг, сообщает MK.Ru .

Трагедия произошла в субботу. По словам родных, мужчина утром вел себя как обычно, однако отказался от еды. Затем он пошел в свою комнату и покончил с собой. Это произошло около 2 часов дня.

За несколько дней до этого доктор геолого-минералогических наук оказался в больнице. У него были нарушения сердечного ритма. Мужчина провел в больнице всего сутки, затем его выписали.

Также отмечается, что у ученого были хронические заболевания. В последние дни жизни он часто любил слушать музыкальное радио.

