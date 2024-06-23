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9-летняя дочь заммэра Магадана погибла в Севастополе в результате удара ВСУ

В результате теракта ВСУ в Севастополе погибла 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана, сообщает Mash .

Девочка отдыхала с мамой и отцом — Олегом Аверьяновым — на пляже, куда ударила ракета ВСУ.

Всего в результате удара в Севастополе ранены 124 человека.

В настоящее время вся система здравоохранения мобилизирована. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Киев атаковал Севастополь 23 июня. СК возбудил дело о теракте.

В Минобороны РФ заявили, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несут, прежде всего, США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты.