9-летняя дочь заммэра Магадана погибла в Севастополе в результате удара ВСУ
Фото - © Мэрия города Магадана
В результате теракта ВСУ в Севастополе погибла 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана, сообщает Mash.
Девочка отдыхала с мамой и отцом — Олегом Аверьяновым — на пляже, куда ударила ракета ВСУ.
Всего в результате удара в Севастополе ранены 124 человека.
В настоящее время вся система здравоохранения мобилизирована. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Киев атаковал Севастополь 23 июня. СК возбудил дело о теракте.
В Минобороны РФ заявили, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несут, прежде всего, США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты.