сегодня в 10:15

86-летний петербуржец по частям передал мошенникам почти 22 млн руб

86-летнего пенсионера из Выборгского района Санкт-Петербурга обманули телефонные мошенники. Он лишился около 22 млн рублей, передавая аферистам средства по частям, сообщает « Фонтанка ».

Пострадавший пожаловался в полицию накануне примерно в 04:00. Пенсионер признался, что аферисты «обрабатывали» его с 21 октября по 5 ноября.

Мошенники говорили, что работают в правоохранительных органах. Они убеждали пенсионера, что нужно «защитить свои деньги».

Четыре раза к мужчине приезжали курьеры аферистов. Он всегда передавал средства. Суммарно мужчину обманули практически на 22 млн рублей.

