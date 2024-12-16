83-летняя пенсионерка в Москве отдала мошенникам 146 млн рублей

Мошенники убедили 83-летнюю столичную пенсионерку в том, что все ее деньги со счетов уходят на нужды украинской армии, и попросили помочь. Она отдала злоумышленникам 146 млн рублей, сообщает Baza .

Ее начали разводить 2 декабря. Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сказал, что москвичке светит уголовное дело, потому что с ее счетов кто-то пытается перевести деньги на нужды ВСУ. Женщина сказала, что этого не делала, тогда мошенник предложил сотрудничать. Жертва согласилась.

3–10 декабря пенсионерка снимала деньги с вкладов и счетов, а еще со счетов мужа. Она передавала средства «сотрудникам ФСБ и Центробанка», которые ждали во дворе ее дома. Для безопасности жертва должна была совершать передачу по паролю «Зима».

После одной из встреч с курьером пенсионерка уехала на дачу в Подмосковье. Только там она поняла, что стала жертвой злоумышленников.

Москвичка пошла в полицию.