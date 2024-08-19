82-летнего полковника авиации Селезнева нашли убитым в собственном доме в Москве

Бывшего сотрудника Внуковского авиаремонтного завода Виктора Селезнева обнаружили убитым в собственном доме в Новой Москве. На теле нашли травмы головы и ожоги конечностей, сообщает Mash .

Соседи Селезневых увидели пожар и незнакомца около их дома, после чего вызвали на место экстренные службы.

В доме около тела полковника авиации лежала его 80-летняя супруга Людмила. Пострадавшую с травмой головы и ожогами госпитализировали в больницу, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительной версии, злоумышленник пытался сжечь дом после убийства Селезневых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что осужденный за убийство губернатора Нижегородской области Бориса Немцова Темирлан Эскерханов помилован. Мужчина отправился на СВО, подписав контракт с Минобороны.