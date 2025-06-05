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8 детей с острой кишечной инфекцией сняли с поезда Екатеринбург — Анапа

Восемь детей отравились в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу. У них выявили острую кишечную инфекцию, сообщает РЕН ТВ .

Как отмечают в Роспотребнадзоре, дети следовали на отдых в составе организованной группы. По предварительным данным, они подхватили норовирусную инфекцию.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники Роспотребнадзора приступили к противоэпидемическим и дезинфекционным мероприятиям. Они взяли смывы с поверхностей, образцы продуктов, пробы воды. Назначены лабораторные исследования.

Ранее в подмосковных Химках зафиксировали случай массового отравления. Жители пожаловались на «плов с сюрпризом».