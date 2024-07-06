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8 беспилотников ВСУ ликвидировали в двух регионах РФ ночью

В двух российских регионах прошлой ночью уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Летательные аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, семь беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Белгородской областью.

Этими действиями ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки в стране.

Ранее расчет ПВО десантников сбил уникальный украинский воздушный разведчик — «кастомное крыло». Он оборудован ночным и тепловым видением.