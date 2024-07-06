8 беспилотников ВСУ ликвидировали в двух регионах РФ ночью
В двух российских регионах прошлой ночью уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Летательные аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, семь беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Белгородской областью.
Этими действиями ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки в стране.
Ранее расчет ПВО десантников сбил уникальный украинский воздушный разведчик — «кастомное крыло». Он оборудован ночным и тепловым видением.