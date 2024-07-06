ПВО уничтожила два украинских дрона-разведчика

Сначала бойцы группировки войск «Днепр» сбили украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100».

В эту же ночь расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса» обнаружил и поразил на высоте два километра и дальности в восемь километров так называемое «кастомное» крыло».

«Так называется такая сборка. Разведчик. Оборудованный ночным видением, тепловым видением. Мы ее успешно поразили», — сообщил в интервью агентству командир ЗРК с позывным Гром.