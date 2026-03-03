787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля Происшествия сегодня в 12:27 Фото - © РИА Новости

Согласно информации Красного Полумесяца, на данный момент число погибших в Иране из-за ударов США и Израиля составляет 787 человек, сообщает ТАСС.

«Продолжаются поисковые работы, разбор завалов, транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи», — заявили в иранском сообществе. Всего 1039 ударов зафиксировано в 153 районах Ирана. Минимум 504 объекта получили повреждения. Утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты в Иране. Погибли гражданские лица, была разрушена некоторая инфраструктура. Иран нанес ответный удар по Израилю и военных базах США в странах Ближнего Востока.