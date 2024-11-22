77-летнему пенсионеру предложили уехать на СВО из-за 15 тысяч рублей

В Сочи пойманному на краже пенсионеру предложили искупить вину на СВО

В Сочи в краже подозревают 77-летнего пенсионера, который забрал из банкомата забытые женщиной 15 000 рублей. Ему предложили уйти от уголовной ответственности, отправившись на СВО, сообщает Baza .

14 ноября в полицию обратилась местная жительница, рассказавшая, что сняла деньги в банкомате и забыла их забрать. Правоохранители посмотрели камеры и узнали, что купюры горожанки подобрал 77-летний мужчина.

Вскоре пенсионера задержали — он сказал, что увидел наличные и решил их забрать. К моменту поимки пожилой злоумышленник уже потратил всю сумму. По факту произошедшего возбудили дело о краже.

Пенсионеру предложили освободиться от ожидаемого уголовного наказания путем подписания контракта с Минобороны и участия в спецоперации на Украине. Пожилой житель Сочи взял время на раздумье.

Сейчас фигурант дела о краже находится под подпиской о невыезде.