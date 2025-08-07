76-летний пенсионер жестко зарезал 75-летнюю сожительницу в Подмосковье

76-летний мужчина жестко зарезал свою 75-летнюю сожительницу в подмосковном Дмитрове. Его обвиняют в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 августа в одной из квартир в Дмитрове. Между пенсионерами произошел конфликт. Мужчина минимум пять раз ударил в грудь и один в предплечье женщину.

От полученных ранений женщина погибла. Мужчину задержали.

