70 беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской областью

Силы ПВО сбили 70 дронов ВСУ над территорией Ростовской области. Также один беспилотник уничтожили над Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью, еще два — над Волгоградской. Помимо этого, шесть дронов поразили над Воронежской областью, и еще шесть — над Курской.

Ранее президент Джо Байден отметил, что Вашингтон поставит Украине несколько комплексов Patriot вне очереди.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.