7 трупов: страшное ДТП произошло в Калмыкии

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7 человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии

19 мая рядом с населенным пунктом Цаган Аман в Республике Калмыкия случилось лобовое столкновение микроавтобуса и грузовой машины. Из-за ДТП погибли 7 пассажиров микроавтобуса, 12 человек получили травмы и попали в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калмыкии.

Микроавтобус ехал из Астрахани в Волгоград.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Правоохранители планируют провести медицинское освидетельствование водителя, управлявшего автобусом.

Ранее грузовик влетел в стоящую легковушку с людьми в подмосковном Орехово-Зуевском округе. Двое взрослых и столько же детей пострадали в ДТП.