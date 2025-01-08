7 иностранных наемников хотели устроить теракты в Венесуэле

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Мадуро: в Венесуэле арестовали 7 наемников, приехавших для совершения терактов

Сотрудники силовых структур Венесуэлы провели арест семи наемников, приехавших из-за границы, которые планировали совершить теракты в стране. Трое из них прибыли с территории Украины, заявил президент государства Николас Мадуро, сообщает ТАСС .

Задачей наемников была подготовка терактов. Они должны были помешать установлению мира в Венесуэле.

Двое наемников приехали из Колумбии. Их обнаружили в разных частях страны.

Мадуро уверен, что в ближайшее время пойманные смогут предоставить признательные показания. По его словам, в ноябре и декабре 2024 года в Венесуэле провели аресты 125 иностранных наемников, приехавших из 25 государств.

Ранее Мадуро сообщал о создании в его стране антифашистского студенческого молодежного движения.