В Венесуэле создано Большое антифашистское молодежное движение. Оно поможет поколению юных людей объединиться друг с другом и создать новый мир, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на закрытии Всемирного конгресса антифашистской молодежи и студентов в штате Миранда, сообщает РИА Новости .

Политик уверен, что представители молодежи могут освободить мир от ценностей, навязываемых западом всем государствам мира. Более того, они должны это сделать.

Чтобы добиться желаемого, молодежи необходимо формировать новые виды содружества. Также нужно использовать и популяризировать способы сопротивления западным ценностям.

Почти тысяча делегатов молодежного антифашистского конгресса из 72 государств поучаствовали в обсуждениях и приняли декларацию. В ней они выступили против того, что Запад вмешивается в выборы, занимается колониализмом и, как империя, пытается уничтожить свободные народы.

Ранее Мадуро высказался про решение Соединенных Штатов, Британии и Франции разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие вглубь РФ. Президент Венесуэлы считает, что такая идея кончится плохими последствиями.