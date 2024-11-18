Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о решении США, Великобритании и Франции разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Он считает эту идею безумной, сообщает ТАСС .

Во время закрытия Конгресса исторического боливарианского блока XXI века Мадуро напомнил, что некоторые западные страны разрешили использовать оружие для ударов вглубь «сестры России».

«Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — заявил Мадуро.

Он также подчеркнул, что Венесуэла является частью зарождающегося многополярного мира и будет стремиться освободиться от «колониальных лап американского империализма и его европейских вассалов». Мадуро надеется защитить страну от «воинственного сумасшествия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский лидер Владимир Путин уже высказывался по поводу разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами вглубь страны.

В сентябре Путин подчеркивал, что природа украинского конфликта изменится сразу же, как только Запад вынесет это решение. Российские власти будут действовать, основываясь на тех угрозах, которые встанут перед страной.