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7 человек погибли из-за снежного циклона в Южной Африке

Несколько провинций затопило в результате снежного циклона, который накрыл Южную Африку. В результате ЧП погибли минимум 7 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным агентства Reuters, сильнее всего пострадали провинции Восточный Кейп и Квазулу-Натал. В Восточной Капской провинции паводок смыл школьный автобус. В настоящее время точное число пропавших неизвесно, спасатели нашли лишь трех детей, которым удалось ухватиться за деревья.

Как пишет издание Spiegel, из-за мощных осадков экстренно перекрыта главная трасса № 2. В результате резкого похолодания погибли 7 человек: шестеро скончались из-за наводнения в городе Мтата, еще 1 человек погиб в Цоло.

Ранее в итальянской провинции Тревизо поднялся сильный ветер. Его скорость достигала 100 км/ч. В другой части Италии произошли сильные наводнения.