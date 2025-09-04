69 мигрантов убили на судне в Атлантике из-за обвинений в занятии черной магией

Daily Mail: на судне в Атлантике убиты 69 мигрантов, обвиненных в черной магии

Власти Испании ведут расследование обстоятельств гибели 69 мигрантов, чья смерть окутана тайной. По данным Daily Mail, первичная версия предполагает, что причиной трагедии стала расправа, учиненная другими пассажирами судна после обвинений в краже воды и колдовстве, сообщает «Царьград» .

Все произошло на корабле, перевозившем около 320 мигрантов в направлении Канарских островов. Из-за технической неисправности судно дрейфовало в Атлантике около недели. В конечном итоге оно было обнаружено испанской береговой охраной в 400 кмх от Канарского архипелага.

Спасателям удалось эвакуировать 251 человека. Впоследствии более 20 человек были задержаны правоохранительными органами по подозрению в насильственных действиях, которые привели к гибели людей.

В настоящий момент испанские следователи продолжают работу над делом. Задержанные дают показания, чтобы внести ясность в произошедшее и установить истинные причины трагических событий.