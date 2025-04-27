65 т воды сброшено: открытое горение в московском банном комплексе ликвидировано

сегодня в 17:43

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе на Яузской аллее в столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Банный комплекс на Яузской аллее загорелся в воскресенье днем. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м. Огонь тушили с помощью вертолетов.

С помощью авиации на горящие бани произведено 13 сбросов, или вылито 65 тонн воды.

Всего в комплексе огнем повреждены семь строений. В тушении возгорания участвуют свыше 90 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.