64 человека пострадали в крупном ДТП на мосту в Эфиопии

Barron's: 60 человек умерли и 4 пострадали в ДТП в Эфиопии

В африканской Эфиопии на мосту Гелана в Бона Зурия Вореда произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал американского СМИ Barron’s.