64 человека пострадали в крупном ДТП на мосту в Эфиопии
Barron's: 60 человек умерли и 4 пострадали в ДТП в Эфиопии
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В африканской Эфиопии на мосту Гелана в Бона Зурия Вореда произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал американского СМИ Barron’s.
В результате аварии в воду упала красная машина. Местные жители пытаются ее достать.
Около 60 человек умерли, четверо получили травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее нетрезвый водитель Audi въехал в ледовый городок в Башкирии.