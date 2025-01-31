60 человек спасли из объятого огнем хостела на северо-западе Москвы

Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из здания бывшего промышленного объекта в Сходненском тупике, в котором разгорелся пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Здание самостоятельно покинули 300 человек до прибытия пожарных расчетов.

Сейчас возгорание ликвидируют на площади 2 тыс. «квадратов». К тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники, пожарный поезд.

Огонь вспыхнул в одном из строений на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева около 6:30 пятницы. В двухэтажном здании располагался хостел.