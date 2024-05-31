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6 украинских беспилотников перехватили над Белгородской областью

Днем в пятницу уничтожены шесть беспилотников ВСУ самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Инцидент произошел в районе 16 часов. Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что в мае российские военные перехватили более 1 тыс. беспилотников ВСУ.