6-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батутах в Москве

В столичном спортцентре Yourways Forth шестилетняя девочка сломала позвоночник. Инцидент произошел на тренировке по прыжкам на батутах, сообщает SHOT .

Малышка неудачно упала, выполняя элемент, затем у девочки резко заболела спина, ей стало тяжело дышать. Воспитанница занималась под руководством бронзового призера по прыжкам на батуте на юношеских Играх-2018 в Буэнос-Айресе Веры Белянкиной.

Как рассказали родители пострадавшей, когда девочка сообщила о болях тренеру, то последняя только отмахнулась и велела заниматься дальше. После тренировки Белянкина сказала родителям, что не было ничего страшного, а также объяснила, как вправить позвонки.

На следующее утро боли в спине у малышки не утихли. Тогда ее отвезли в больницу. Там врачи диагностировали юной пациентке компрессионный перелом позвоночника. Девочке назначили постельный режим на 3 месяца, а еще прописали ношение корсета.

Директор Yourways Forth отметил, что видеозаписи в спортцентре не зафиксировали факт травмирования. Возможно, девочка потерла спину и стала заниматься дальше. А может она вообще повредила позвонки в другом месте. В спортцентре считают, что родители ребенка просто хотят получить с них деньги.

Мама и папа юной спортсменки решили обратиться в суд. Тренера Белянкину временно отстранили от проведения занятий, а также убрали ее анкету с сайта учреждения.