6 человек спасли на пожаре в квартире на улице Профсоюзной в Москве

В квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома № 16/10 на улице Профсоюзной в Москве произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

В ходе тушения с других этажей и из соседней квартиры пожарные спасли шесть человек. Все они были переданы медикам для осмотра. Здание сами покинули около 15 человек.

Информации о пострадавших в инциденте не поступало.

Огонь потушили. Возгорание ликвидировали 26 человек и 7 единиц техники.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в промышленной зоне на юге Москвы. Площадь пожара составила 10 кв. м.

