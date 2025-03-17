6 человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком на Полярной улице в Москве

Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком на Полярной улице в Москве. Сотрудники скорой помощи и теротделения центра медицины катастроф помогают травмированным, сообщает пресс-служба Депздрава столицы.

Пострадавших увезли в профильные больницы. Им оказывают помощь.

Тяжелых травм никто не получил. Жизням пациентов ничего не угрожает.

Ранее из-за прорыва трубы на Полярной улице в Москве произошел разлив горячей воды. В зоне аварии оказались около 50 автомобилей. Мужчину и женщину обожгло кипятком — они не заметили лужу и наступили на нее.