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6 человек погибли в социальном центре для бывших заключенных на Алтае

Количество умерших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае увеличилось до шести человек. В больницах лечится более двух десятков пострадавших, рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

2 декабря в стационарах Алтайского края находятся 25 пострадавших. В барнаульской больнице №5 лечатся четыре «тяжелых» пациента, три — «легких», 17 — «средней тяжести».

28 ноября обращаться к докторам начали постояльцы, которые находились в частном центре социального обслуживания в селе Калистратиха. Он занимается соцадаптацией экс-осужденных.

Пострадавшие заболели острым инфекционным гастроэнтероколитом. Открыто уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».