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6 человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с тремя российскими пилотами, авиакатастрофа произошла в округе Северный Вазиристан в Пакистане, сообщает Geo News .

Также восемь человек были тяжело ранены. Все пострадавшие будут доставлены в больницу.

Вертолет принадлежит Mari Petroleum Limited. Он разбился по техническим причинам, неполадки зафиксировали сразу после взлета. Катастрофа произошла недалеко от нефтяного месторождения.

Источники издания рассказали, что три пилота вертолета прибыли из РФ.