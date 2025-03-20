59-летний житель Саратовской области готовился убить бывшую жену в Ленобласти

В Солнечногорске задержали жителя Саратовской области, который ехал в Ленинградскую область, чтобы убить бывшую жену, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, мужчина задумался над тем, чтобы расправиться с экс-супругой, еще в 2024 году. Он испытывал к ней личную неприязнь из чувства ревности.

Чтобы воплотить свой план в жизнь, 59-летний житель Саратовской области приобрел огнестрельное оружие, патроны к нему, а также наручники, лопату, бензопилу. Для конспирации он купил себе накладные усы и борода, а еще подыскал регистрационные знаки на машину, которые не соответствуют сведениям, указанным в ПТС.

Затем мужчина выехал в Ленинградскую область, где жила его бывшая жена. Однако осуществить свой план ему не удалось, так как его остановили сотрудники ДПС в Солнечногорске. В машине они обнаружили 2 пистолета, 34 патрона к ним и средства конспирации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства). Следователи осмотрели место задержания, опросили свидетелей, назначили очные ставки и экспертизы. Задержанному вскоре предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее в Иркутске муж убил супругу. Он застрелил ее из ревности.