сегодня в 12:56

530 мигрантов задержали в одном из хостелов на юго-западе Москвы

Следователи и росгвардейцы провели обыск в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов в столице, задержаны 530 мигрантов, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Всех задержанных доставляют правоохранителям для проверки миграционного законодательства, а еще возможного совершения различных преступлений и нарушений на территории Москвы и Подмосковья.

На хотел следователи вышли в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК РФ)

Специалисты изъяли финансово-хозяйственную документацию фирмы. Кроме того, руководство и администрация данного хостела были доставлены в подразделение московского главка СК, с ними будут проводиться следственные действия.