50 украинских беспилотников перехватили в России ночью

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. 26 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, 10 — над Брянской областью, 8 — над Курской областью; 2 — над Тульской областью и по 1 — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить несколько террористических атак на территории страны.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что после атаки украинского дрона случился пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Загорелись емкости с горюче-смазочными материалами.