50 снарядов в одну точку: в Сети появилось видео эвакуации из Суджи

Житель Суджи снял на видео момент собственной эвакуации из города, где по пути подхватил еще несколько пассажиров, желающих покинуть населенный пункт из-за обстрелов ВСУ, один из них рассказал, что стал свидетелем прилетов минимум 50 снарядов в одну точку, сообщает Telegram-канал Baza .

Водитель автомобиля решил покинуть город, когда стал слышать не просто единичные прилеты авиаударов, а пулеметные очереди. По пути он подхватил несколько человек, которые ему рассказали, что пережили за последние сутки.

«Вчера 50 снарядов в одну точку зашарашили. Я прям обалдел. Шарашат и шарашат», — говорит за кадром один из пассажиров автомобиля, который стремится покинуть обстреливаемый город Суджа.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на выездах из Суджи и в самом городе проезжая часть повреждена танками, на обочинах стоят десятки сгоревших и поврежденных машин, а также видны рассыпанные мины по проезжей части.

Российские военкоры сообщают, что в Судже идут стрелковые бои между ВС РФ и ВСУ.

Ранее Минобороны показало, как российские бойцы уничтожают украинскую военную технику в Курской области. Также противник за сутки потерял порядка 400 бойцов живой силы.