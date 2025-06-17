50 человек в балаклавах захватили православную церковь в украинских Черновцах
Полсотни боевиков в балаклавах атаковали Свято-Духовский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновцах на западе Украины, сообщает РЕН ТВ.
Мужчины напали на нескольких священников. Они жестоко избили их.
По предварительным данным, у одного из пострадавших диагностировали глубокие рассечения на голове, у другого — сломаны ребра.
Прихожане Свято-Духовского собора в Черновцах вышли на протест, они перекрыли дорогу. Люди пытаются попасть в храм, но полиция и боевики блокируют им вход в собор.
В апреле произошла попытка захвата боевиками и представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) Николаевского храма в Черновицкой области. Ее предотвратили прихожане УПЦ.