сегодня в 18:45

50 человек в балаклавах захватили православную церковь в украинских Черновцах

Полсотни боевиков в балаклавах атаковали Свято-Духовский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновцах на западе Украины, сообщает РЕН ТВ .

Мужчины напали на нескольких священников. Они жестоко избили их.

По предварительным данным, у одного из пострадавших диагностировали глубокие рассечения на голове, у другого — сломаны ребра.

Прихожане Свято-Духовского собора в Черновцах вышли на протест, они перекрыли дорогу. Люди пытаются попасть в храм, но полиция и боевики блокируют им вход в собор.

В апреле произошла попытка захвата боевиками и представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) Николаевского храма в Черновицкой области. Ее предотвратили прихожане УПЦ.