На прихожан православного храма на Украине напали вооруженные люди

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Прихожане УПЦ защитили храм от штурма боевиков в Черновцах

По словам нардепа Артема Дмитрука, на защитников храма напали вооруженные люди, применившие дубинки, электрошокеры, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По данным местных СМИ, в рейде участвовал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Роман Грищук, осквернивший храм при попытке захвата. Однако верующие, по словам Дмитрука, «с молитвословом в руках» смогли отстоять святыню.

Депутат заявил, что штурм организован по указанию Владимира Зеленского, и предупредил о возможных новых атаках на храмы УПЦ в регионе.

Ранее в Киево-Печерской лавре начали вскрывать мощи православных святых.