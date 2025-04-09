На прихожан православного храма на Украине напали вооруженные люди
Прихожане УПЦ защитили храм от штурма боевиков в Черновцах
В Черновицкой области прихожане Украинской Православной Церкви (УПЦ) предотвратили попытку захвата Николаевского храма, сообщает газета «Известия».
По словам нардепа Артема Дмитрука, на защитников храма напали вооруженные люди, применившие дубинки, электрошокеры, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
По данным местных СМИ, в рейде участвовал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Роман Грищук, осквернивший храм при попытке захвата. Однако верующие, по словам Дмитрука, «с молитвословом в руках» смогли отстоять святыню.
Депутат заявил, что штурм организован по указанию Владимира Зеленского, и предупредил о возможных новых атаках на храмы УПЦ в регионе.
Ранее в Киево-Печерской лавре начали вскрывать мощи православных святых.