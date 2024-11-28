5 регионов Украины остались без света после удара ВС РФ по энергетике
ВС РФ нанесли массированный удар по украинской энергетике
Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины. Во многих регионах страны вводят экстренные отключения света, сообщает SHOT.
Проблемы с подачей электричества наблюдаются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской областях. Проблемы есть у жителей временно подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
Взрывы слышали в Кропивницком, Одессе, Ровне, Кировограде, Луцке и Харькове. Во всех регионах Украины звучит воздушная тревога.
Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти уменьшить призывной возраст с 25 до 18 лет. Причина кроется в нехватке украинских солдат.