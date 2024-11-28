5 регионов Украины остались без света после удара ВС РФ по энергетике

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Российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины. Во многих регионах страны вводят экстренные отключения света, сообщает SHOT .

Проблемы с подачей электричества наблюдаются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской областях. Проблемы есть у жителей временно подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.

Взрывы слышали в Кропивницком, Одессе, Ровне, Кировограде, Луцке и Харькове. Во всех регионах Украины звучит воздушная тревога.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти уменьшить призывной возраст с 25 до 18 лет. Причина кроется в нехватке украинских солдат.