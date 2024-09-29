5-летний ребенок пострадал при столкновении легковушки и грузовика в Люберцах
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На 30-м километре трассы М-5 «Урал» около подмосковного городского округа Люберцы легковой автомобиль врезался в грузовик, который стоял на обочине. Пострадали 2 человека, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
Авария произошла 29 сентября около 13:10.
Легковым автомобилем управлял 33-летний водитель. В нем также сидели 28-летняя девушка и пятилетний мальчик. Они доставлены в больницу.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.
Ранее в Москве произошло ДТП с участием КамАЗа и двух «Газелей». Пострадали два человека.