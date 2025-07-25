5 автомобилей и автобус столкнулись в Люберцах

В Люберцах в четверг произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы» .

Авария произошла на повороте с Зенинского шоссе на ул. Барыкина вечером 24 июля. По предварительным данным, на перекрестке с обеда не работал светофор. Причиной ДТП называют именно этот фактор.

В результате столкнулись пассажирский автобус и пять автомобилей. О наличии пострадавших данных нет.

В Сети также появились кадры с места событий. На них видно, что автобус стоит впереди, за ним колонной тянутся разбитые автомобили.

Серьезно пострадала легковушка белого цвета. У нее разбита передняя часть.

24 июля в Подмосковье произошла еще одна авария с автобусом, который врезался в ограждение в Королеве. Во время ЧП в салоне было 30 пассажиров.