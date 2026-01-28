сегодня в 17:08

48 лошадей спасли при пожаре в конюшне в Горках Ленинских

Из горящей конюшни в Горках Ленинских эвакуировали 48 лошадей, животные не пострадали, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Днем в среду пожар произошел в конюшне в пгт. Горки Ленинские, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс. кв. м.

По прибытии пожарных на место ЧП установлено, что огонь возник в одноэтажном складском здании, после чего перекинулся на кровлю конюшни. Возгорание уже локализовано на площади свыше 2 тыс. кв. м.

Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара и результаты проверки, начатой по данному факту

