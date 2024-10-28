48-летний наемник из США Картер заочно арестован судом ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 48-летнего американского гражданина Чарльза Картера обвиняют в наемничестве. Он участвовал в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным прокуратуры ДНР, Картер числился в украинском 49-м батальоне «Карпатская сечь». В нем мужчина состоял с марта 2022 года по август 2024 года.

За этот период Картеру выплатили зарплату в размере около 2,3 млн рублей. До украинского конфликта мужчина принимал участие в боевых действиях в других странах. Также он был инструктором Североатлантического альянса.

Картера объявили в международный розыск. Его заочно арестовали. Уголовное дело американского наемника будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее ВСУ перебросили солдат с немецким гражданством под Красный Лиман. Там есть наемники и из других западных стран.