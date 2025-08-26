46-летний инвестаналитик отправлял 10-летней москвичке фотки своего пениса

Московские следователи задержали 46-летнего инвестиционного аналитика крупной фирмы из Поволжья по подозрению в педофилии. Мужчина через мессенджер отправлял 10-летней москвичке фотографии своего пениса, сообщает «МК: срочные новости» .

Извращенец познакомился со школьницей два года назад. Затем он начал с ней регулярно общаться. Мужчина даже предложил девочке перейти в более удобный мессенджер, так как его «отвлекал просмотр видеороликов».

В ходе переписки он решил сблизиться со школьницей, для чего отправил ей фото своего полового органа. Он объяснил ребенку, что в «этом нет ничего страшного», а также попросил ее прислать интимные фото и видео.

Общение мужчины и девочки длилось с июля по август 2023 года. За это время извращенец не менее 10 раз заводил беседы сексуального характера. Спустя время мужчина удалил переписку и перестал контактировать с девочкой.

Ранее пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге. Предварительно известно, что все случилось дома у мужчины, куда школьница сама пришла с подругой.