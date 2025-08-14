43 человека пострадали в ДТП с участием автобуса с россиянами в Египте

43 человека, в том числе 39 туристов, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с россиянами в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Ранее туристический автобус перевернулся в районе города Абу-Рудайс. В результате аварии от полученных травм погибла одна россиянка. Туристы направлялись на экскурсию из Шарм-эш-Шейха в Каир.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. По словам пассажиров, во время поездки мужчина неожиданно начал совершать странные маневры. Автобус вилял из стороны в сторону, а затем перевернулся.

Всех пострадавших доставили в местную городскую больницу, где, по их словам, не выдают даже салфетки, чтобы стереть кровь.