Водитель уснул за рулем: россиянка погибла в ДТП с автобусом в Египте

Туристический автобус с 50 российскими туристами перевернулся в Египте. В результате погибла одна россиянка, сообщает SHOT .

Путешественники приобрели билеты на экскурсию у туроператора и накануне вечером направились из Шарм-эш-Шейха в Каир. В районе города Абу-Рудайс их автобус попал в ДТП.

По словам пассажиров, в какой-то момент водитель начал совершать странные маневры. Автобус вилял из стороны в сторону, а затем перевернулся. В этот момент многие туристы спали. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

В результате погибла одна женщина. Она скончалась на месте от полученных травм. Семь человек получили легкие ушибы, остальных пострадавших доставили в местную городскую больницу.

Сейчас с россиянами работает местная полиция, затем их развезут по отелям. Пострадавшие, которые находятся в больнице, пожаловались, что им не выдали даже салфетки, чтобы стереть кровь.