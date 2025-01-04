40-летний мужчина украл телефон из рук у пенсионера в московском метро

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Прокуратура Москвы: мужчина вырвал телефон из рук пенсионера и скрылся в метро

На станции московского метро «Домодедовская» 40-летний гость города вырвал из рук пожилого мужчины смартфон и скрылся. Во время инцидента пенсионер сидел на лавочке и разговаривал по телефону, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

40-летний мужчина подошел к пожилому пассажиру и попросил его дать позвонить. Пенсионер не согласился. Тогда злоумышленник вырвал телефон из рук и убежал.

Подозреваемого нашли быстро. Для этого задействовали видеокамеры, установленные в метро. Они сняли момент происшествия.

До этого предполагаемый преступник уже был осужден за грабеж. Если его вина подтвердится, то он вновь может быть привлечен к ответственности.

Ранее в центре Москвы девушка вырвалась из рук похитителей. Они вымогали деньги.