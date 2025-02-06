4 тонны пороха чудом не сдетонировали при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Четыре тонны пороха едва не сдетонировали при взыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сообщает «Коммерсант» .

ЧП произошло в августе 2023 года. На кирпичном складе, который арендовала компания «Пиро-Росс» сдетонировал дымный ружейный порох. Жертвами взрыва стали 9 человек, еще более 100 получили ранения.

В отношении руководства компании возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух и более лиц).

В ходе расследования выяснилось, что на складе в кирпичном здании было 5 тонн дымного ружейного пороха. При этом 1 тонна была в отдельном отсеке, а остальные 4 — в соседнем, отделенном кирпичной стеной. Первая тонна была доставлена накануне происшествия с другого склада в Подмосковье.

Мощность взрыва составила около 400 тонн в тротиловом эквиваленте, однако 4 тонны пороха не сдетонировали, иначе разрушения в Сергиевом Посаде были бы более масштабными.

В результате взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых здания, 11 административных и соцобъектов, а также 278 автомобилей.

Ранее мальчик кинул петарду в канализацию в одном из районов китайской провинции Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана.