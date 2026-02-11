4 сотрудников калужского оборонного предприятия обвиняют в получении взяток

Четырех сотрудников одного из оборонных предприятий Калужской области обвинили в получении взяток в крупном и значительном размерах. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следователи установили, что с 2020 по 2025 год директор по качеству, начальник отдела комплектации и два сотрудника по закупкам получали деньги от коммерческих организаций за преимущества в поставке продукции. Средства они получали лично в руки или на банковские счета.

Размер полученных взяток составил более 2,4 млн рублей. Правоохранители занимаются сбором доказательной базы и выявляют другие эпизоды преступной деятельности сотрудников оборонного предприятия. В преступной схеме могут быть замешаны около 30 человек.

Ранее заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе отправили в СИЗО по делу о получении взятки и мошенничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

