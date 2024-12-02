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4 человека пострадали при пожаре на улице Василия Ланового в Москве

Площадь пожара в строящемся здании на улице Василия Ланового составила 150 кв. м. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, пожар начался на первом этаже. Там вспыхнули строительные материалы. Спасатели МЧС РФ провели эвакуацию четырех человек.

Позже поступила информация о локализации возгорания. Также известно, что с верхних этажей спасены 12 человек.

Ранее в Рыбинске Ярославской области случился крупный пожар в исправительной колонии строгого режима. По предварительным данным, загорелся один из бараков.