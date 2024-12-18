4 человека получили травмы из-за столкновения поездов под Мурманском
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Четверо человек получили травмы из-за столкновения двух поездов в Мурманской области. Они ехали в Санкт-Петербург, сообщает Mash.
Пассажиры в настоящее время пытаются эвакуироваться из вагонов. Они выходят из состава в футболках и кофтах.
При этом на улице холодно. Температура воздуха составляет примерно 27 градусов ниже нуля.
В Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский и грузовой поезда. Женщина с ребенком могут быть зажаты на втором этаже. Инцидент произошел на станции «Ковда».