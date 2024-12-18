4 человека получили травмы из-за столкновения поездов под Мурманском

сегодня в 17:28

Четверо человек получили травмы из-за столкновения двух поездов в Мурманской области. Они ехали в Санкт-Петербург, сообщает Mash .

Пассажиры в настоящее время пытаются эвакуироваться из вагонов. Они выходят из состава в футболках и кофтах.

При этом на улице холодно. Температура воздуха составляет примерно 27 градусов ниже нуля.

В Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский и грузовой поезда. Женщина с ребенком могут быть зажаты на втором этаже. Инцидент произошел на станции «Ковда».