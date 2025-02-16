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35 тыс рублей украла работница пансионата у коллеги в Нижнем Новгороде

Сотрудница пансионата украла у своей коллеги 35 тыс. рублей в Нижнем Новгороде. Силовики провели задержание женщины, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пострадавшая не сразу увидела, что у нее украли деньги. Как только заметила это, написала заявление в полицию.

Правоохранители узнали, что 35 тыс. рублей украла 49-летняя коллега пострадавшей. В прошлом ее уже осуждали за подобное правонарушение.

После кражи подозреваемая не пришла на работу. Также она игнорировала звонки.

Подозреваемую задержали полицейские. Против нее открыли уголовное дело. Оказалось, что средства женщина потратила почти сразу.

Ранее мужчина украл бутылку пива и воткнул нож в машину Росгвардии в Северодвинске. Так он добивался того, чтобы его отправили в зону спецоперации.