35-метровая статуя рухнула в Бразилии

сегодня в 03:57

В бразильском городе Гуайба, расположенном в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, во время мощного шторма 15 декабря рухнула 35-метровая копия нью-йоркской Статуи Свободы, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как сообщила мэр города Марсело Мараната и подтвердило издание G1, обрушилась верхняя часть конструкции высотой около 24 метров. Инцидент произошел перед магазином сети Havan, которой и принадлежит статуя.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал, территория была немедленно оцеплена для обеспечения безопасности.

Причиной падения монумента стали экстремальные погодные условия: в регионе бушевал сильный ветер, порывы которого, по данным метеорологов, превышали 90 километров в час. Владельцы торговой сети оперативно отреагировали, объявив, что в ближайшие часы строительная бригада приступит к демонтажу поврежденной конструкции.

